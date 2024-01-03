ВОЙНА В Украине Возле Авдеевского коксохима продолжаются позиционные бои – ISW

2024-01-03 20:04

В Институте изучения войны заявили о том, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои за коксохим, возле Новобахмутовки, Бердичев, Степового, Первомайского и Невельского.

Российские войска недавно совершили подтвержденное продвижение к северо-западу от Авдеевки, поскольку позиционные бои под Авдеевкой продолжались 1 и 2 января.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись к северо-западу от Степового (к северу от Авдеевки).

1 и 2 января российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки в направлении Бердичев и Очеретного, а украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 2 января, что российские войска отступили, после того как сначала продвинулись в сторону Бердичев.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Бердичев, возле Авдеевского коксохимического завода, а также у Степового, юго-восточнее Авдеевки возле промзоны и юго-западнее Авдеевки возле Первого.

Машовец заявил 2 января, что Степовое является спорной серой зоной.

Он также отметил, что к северу и северо-западу от Авдеевки действуют подразделения 15-й и 21-й мотострелковых бригад (обе – 2 АК, Центральный военный округ РФ) и 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР" ), а к северо-востоку от Авдеевки сосредоточены подразделения 239-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-й АК, ЦПО РФ).