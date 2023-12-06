ВОЙНА В Украине В ISW рассказали о достижениях ВСУ в районе Авдеевского коксохима

2023-12-06 21:37

 

Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на нескольких направлениях.

ВСУ контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, вынудив российских оккупантов отступить с двух передовых позиций.

Об этом речь идет в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). В отчете говорится, что ВСУ контратаковали под Авдеевкой и провели подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода. Аналитики отметили, что по некоторым данным, украинские силы контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

При этом, как отметили в Институте, по данным российских военкоров, ВСУ контратакуют у Степового и давят на российскую оборону с направления Новокалинового.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и достигли подтвержденных успехов.

Геолокационные данные, опубликованные 5 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

В отчете также добавляется, что уже несколько дней продолжаются позиционные бои у Красногоровки, а также, что российские войска возобновили штурмы у Невельского.
Ситуация в районе Авдеевки

По данным Института по изучению войны, ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов к югу от Степового. А возле коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

Начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР Дмитрий Лазуткин сообщил, что ситуация возле Авдеевки сложная и такой она остается уже в течение последнего месяца, но наши бойцы вблизи Степового и на коксохимическом заводе уничтожают врага.

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