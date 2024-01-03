ВОЙНА В Украине На рф в Курской области паника, после якобы удара ВСУ в целом городе исчез свет и подача воды

2024-01-03 14:31

В Железногорске Курской области на рф заявили о "воздушной атаке со стороны ВСУ", после которой исчез свет и приостановлена подача воды. Об этом сообщают российские паблики и СМИ.

Губернатор Курской области Старовойт сообщал о повреждении подстанции в Железногорском районе из-за "воздушной атаки". В нескольких населенных пунктах выключилось электричество, его пытаются восстановить по резервной схеме. Также 17 многоквартирных домов 14-го Железногорского микрорайона остались без отопления - там из-за скачка напряжения и гидроудара произошел прорыв теплотрассы", - пишет ТГ-канал Осторожно, новости.

Жители Железногорска сообщают, что весь город остался без электричества, воды и отопления, некоторые предприятия прекратили работу, по части города перестали работать заправки, магазины и банкоматы.

"Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти не работают. На заправке огромная очередь", - говорят горожане.

Сообщается, что расплатиться в Железногорске сейчас можно только наличными деньгами, местные жители говорят, что есть проблемы с мобильной связью, прекратил работу машиностроительный завод Вагонмаш.