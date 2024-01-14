ВОЙНА В Украине ISW назвал переломом то, что 20 роССийских ракет вывели из строя с помощью РЭБ

2024-01-14 10:30

Вывод из строя более 20 ракет с помощью "активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы" может быть переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики говорят, что средствам РЭБ обычно приписывали вывод из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.

ISW ранее оценивал, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам является частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российский ракетный удар 13 января, был похож на удар, который российские войска совершили 8 января и в предыдущие разы. Институт изучения войны считает, что слова Игната свидетельствуют о том, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.

Напомним:

Во время комбинированной воздушной атаки России по Украине утром 13 января более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей в результате самоподрывов, попадания в безлюдные территории и благодаря эффективной работе украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Ключевые выводы ISW за 13 января: