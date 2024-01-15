ВОЙНА В Украине документ Для перебування в 5 км від лінії державного кордону тепер потрібно мати спецдозвіл

2024-01-15 10:37

Відтепер для перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ. Про це  повідомили у Закарпатській ОВА.

За інформацією відомства, у нашій області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

Про це детальніше - в інфографіці Держприкордонслужби України.

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