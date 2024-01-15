Відтепер для перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ. Про це повідомили у Закарпатській ОВА.
За інформацією відомства, у нашій області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.
Про це детальніше - в інфографіці Держприкордонслужби України.