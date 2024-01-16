ВОЙНА В Украине В Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок та реклами на фасадах будинків

2024-01-16 12:27

В управлінні з питань реклами Київської міської держадміністрації заявили, що підприємцям слід використовувати внутрішнє, а не зовнішнє підсвічування вивісок та реклами, розміщених на фасадах будинків.

Про це повідомляє управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

«Використовуйте внутрішнє підсвічування для вивісок та реклами на фасаді, щоб уникнути освітлення вікон житлових будинків. Встановлювати зовнішнє освітлення на фасадні конструкції не можна», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в КП «Київреклама» зазначають, що якщо конструкція виконана у вигляді окремих символів на підложці, необхідно використовувати внутрішню підсвітку виключно для цих символів. Також, важливо, щоб підложка не мала джерела світла всередині.

«Памʼятайте, що зовнішнє підсвічування дозволене лише для конструкцій типу «банер, пано на фасаді будинку», а освітлення вивісок та реклами на фасаді повинно вимикатися о 22:00 вечора. Наголошуємо на необхідності дотримуватися цих правил, щоб діяти в рамках закону та не створювати додаткового дискомфорту для мешканців міста!», – зазначили в компанії.