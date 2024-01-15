ВОЙНА В Украине Уничтожение роCCийского разведывательного самолета А-50: стоимость, характеристики и назначение

2024-01-15 20:04

О сбитии уникального самолета-разведчика РФ А-50 и Ил-22М стало известно вечером 14 января.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 15 января подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М над Азовским морем.

Как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, поражение А-50 будет способствовать улучшению ситуации на юге.

"Это – глаза и уши российской авиации", — сказал он.

Братчук также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина имеет огневые средства поражения, которыми может сбивать "жирные" цели России.

Для чего нужен ДРЛО А-50

Самолеты А-50 предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, двигающиеся на малой высоте.

Первый самолет такого типа был поврежден в феврале 2022 года на аэродроме в Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну, после чего А-50 улетел на ремонт в Ростов-на-Дону.

Что такое борт ДРЛО А50

А-50 – советско-российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 взамен устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, самолет образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведение А-50. А-50 приняли на вооружение СССР в 1989 году, серийное производство велось в Ташкенте на заводе им. Чкалова.

А-50 может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на расстоянии: бомбардировщики – 650 км, истребители – 300 км, крылатые ракеты – 215 км.

Помимо комплекса "Шмель" на самолете установлен бортовой комплекс обороны, в составе которого средства активной и пассивной радиоэлектронной борьбы, а также системы инфракрасного противодействия.

Модификации ДРЛО А-50:

А-50М – с модернизированным комплексом "Шмель-М";

А-50И – российско-израильская модификация А-50;

А-50ЕИ – экспортный вариант для ВВС Индии;

А-50У – варианты модернизации серийных самолетов А-50.

Сколько самолетов ДРЛО А-50 в России

В советское время промышленность произвела ориентировочно 31 борт, до наших времен исправных бортов осталось около 12 в разных вариациях: девять на вооружении РФ в вариациях А-50 и А-50У (три и шесть соответственно), остальные – на вооружении Вооруженные силы Индии.

Стоимость одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 составляет около $330 миллионов.

Технические характеристики:

длина: 48,27 м;

размах крыла: 50,5м;

высота: 14,8 м;

площадь крыла: 300 м²;

взлетный вес: 190 000 кг;

объем топлива: 109 480 л.

Летные характеристики:

крейсерская скорость: 800 км/ч;

практическая дальность: 7500 км;

длина разбега: 1540 м;

длина пробега: 1050 м;

продолжительность полета: 9,3 часа (максимальная без дозаправки);

тяговооруженность: 0,34 кгс/кг.

На борту самолета с комплексом работают 10-11 операторов: командир, старший штурман наведения, два штурмана наведения, старший оператор сопровождения, два оператора сопровождения и бортинженеры. Вместе с ними на борту находятся пять членов лётного экипажа.