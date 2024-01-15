Уничтожение роCCийского разведывательного самолета А-50: стоимость, характеристики и назначение

О сбитии уникального самолета-разведчика РФ А-50 и Ил-22М стало известно вечером 14 января.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 15 января подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М над Азовским морем.
Как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, поражение А-50 будет способствовать улучшению ситуации на юге.
"Это – глаза и уши российской авиации", — сказал он.
Братчук также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина имеет огневые средства поражения, которыми может сбивать "жирные" цели России.
Для чего нужен ДРЛО А-50
Самолеты А-50 предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, двигающиеся на малой высоте.
Первый самолет такого типа был поврежден в феврале 2022 года на аэродроме в Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну, после чего А-50 улетел на ремонт в Ростов-на-Дону.
Что такое борт ДРЛО А50
А-50 – советско-российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 взамен устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, самолет образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведение А-50. А-50 приняли на вооружение СССР в 1989 году, серийное производство велось в Ташкенте на заводе им. Чкалова.
А-50 может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.
Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на расстоянии: бомбардировщики – 650 км, истребители – 300 км, крылатые ракеты – 215 км.
Помимо комплекса "Шмель" на самолете установлен бортовой комплекс обороны, в составе которого средства активной и пассивной радиоэлектронной борьбы, а также системы инфракрасного противодействия.
Модификации ДРЛО А-50:
Сколько самолетов ДРЛО А-50 в России
В советское время промышленность произвела ориентировочно 31 борт, до наших времен исправных бортов осталось около 12 в разных вариациях: девять на вооружении РФ в вариациях А-50 и А-50У (три и шесть соответственно), остальные – на вооружении Вооруженные силы Индии.
Стоимость одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 составляет около $330 миллионов.
Технические характеристики:
Летные характеристики:
На борту самолета с комплексом работают 10-11 операторов: командир, старший штурман наведения, два штурмана наведения, старший оператор сопровождения, два оператора сопровождения и бортинженеры. Вместе с ними на борту находятся пять членов лётного экипажа.