Политика Дональд Туск намерен сделать Польшу самым надежным союзником Украины в борьбе против рф

2024-01-23 12:27

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для него очень важно добиться, чтобы Польша была самым надежным и стабильным союзником Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом говорится в сообщении на странице канцелярии премьера в соцсети Х.

Туск также подчеркнул, что нет ничего более важного, чем поддержка Украины в ее военных усилиях против агрессии россии. "Это абсолютно номер один", - заявил политик.

"Нам предстоит обсудить много двусторонних вопросов, интересы. Есть некоторые конфликты интересов, мы это хорошо знаем и будем говорить об этом, не только в духе дружбы, что очевидно, а с настроением на скорейшее решение этих проблем, а не на продолжение или увеличение их", - заявил польский премьер.

Напомним, Туск посетил Киев. Это первая официальная командировка политика в Украину с момента назначения на должность в конце 2023 года. 

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