После встречи с Дональдом Туском Владимир Зеленский заявил, что уже есть новый польский оборонный пакет

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в понедельник, 22 января.
По словам Зеленского, состоялись очень продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал президент.
Зеленский также сообщил, что обсуждались возможности будущего совместного производства оружия.
Ранее Туск заявил, что нет ничего важнее помощи Украине.