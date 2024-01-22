Политика После встречи с Дональдом Туском Владимир Зеленский заявил, что уже есть новый польский оборонный пакет

2024-01-22 15:39

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в понедельник, 22 января.

По словам Зеленского, состоялись очень продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал президент.

Зеленский также сообщил, что обсуждались возможности будущего совместного производства оружия.

Ранее Туск заявил, что нет ничего важнее помощи Украине.