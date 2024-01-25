ВОЙНА В Украине В Раде предлагают землю военным не выделять, а давать в аренду на льготных условиях

2024-01-25 10:27

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт, який передбачає право учасників бойових дій на пільгову оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо пільгового надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності учасникам бойових дій» (№10417) оприлюднений на сайті парламенту.

Розробники у пояснювальній записці зазначають, що у ВРУ вже зареєстровані законопроєкти, які пропонують виділення ветеранам по 2,0 га сільськогосподарських земельних ділянок державної форми власності. Однак зважаючи на те, що станом на початок поточного року в Україні вже зареєстровано близько 700 тис. учасників війни та бойових дій, а також інвалідів, при цьому зальна площа державних земель нині складає 390 тис. га, то отримати такі земельні ділянки зможе лише близько 5,5% ветеранів.

«Це призведе до соціальної напруги, викликаної дисбалансом між загальною закріпленою нормою щодо загального права усіх учасників бойових дій на приватизацію сільськогосподарських угідь та відсутністю необхідної кількості площ для задоволення запитів», — пояснюють парламентарі.

Водночас цим законопроєктом пропонується на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня його припинення або скасування, учасникам бойових дій надавати право на пільгову оренду земельних сільгоспділянок державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в розмірі не більше 2,0 гектара.

«Така пільгова оренда триватиме 10 років та полягатиме у встановленні річної орендної плати у розмірі 0,1% НГО за 1 га (унормовується паралельним законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України) без проведення земельних торгів. Водночас обмежень до суборенди не встановлюється», — говориться у записці.

Парламентарі також зазначили, що, за даними Мінагрополітики, абсолютна більшість учасників бойових дій (понад ¾), які отримали земельні ділянки сільськогосподарського призначення у власність з 2014 по 2022 роки, продали їх або передали у довгострокову оренду.