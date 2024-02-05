ВОЙНА В Украине НА БУКОВИНІ ГОЛОВА ВЛК ВИЗНАЛА СВОГО ЧОЛОВІКА НЕПРИДАТНИМ ТА ВІДБУЛАСЯ ЛИШЕ ШТРАФОМ

2024-02-05 12:28

Жінка підписала довідку про непридатність свого чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.

«Оскільки згідно Закону України «Про запобігання корупції» її чоловік належить до категорії близьких осіб, вона повинна була повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів та не підписувати відповідні документи»

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень

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ВОЙНА В Украине

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