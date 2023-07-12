ВОЙНА В Украине ЧИ МОЖУТЬ ЧОЛОВІКИ, ЯКІ ВИКЛЮЧЕНІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ВІЛЬНО ПЕРЕТИНАТИ КОРДОН

2023-07-12 10:29

Особа, яка має медичні протипоказання, що перешкоджають їй виконувати військову службу, може бути виключена з військового обліку.

Військово-лікарська комісія ухвалює рішення про непридатність з виключенням з військового обліку.

ЧИ МОЖУТЬ ТАКІ ЧОЛОВІКИ ВИЇХАТИ ЗА КОРДОН?

Відповідно до абз. 16 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та п. 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами Украі‌ни від 27 січня 1995 р. № 57, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров’я, вона не вважається військовозобов’язаною та МАЄ ПРАВО ПЕРЕТИНАТИ КОРДОН

ВАЖЛИВО: Мають право на перетин кордону саме виключені з військового обліку, а не зняті.