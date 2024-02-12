ВОЙНА В Украине Японія передасть на підтримку України ще 106 мільйонів доларів

2024-02-12 14:31

Японія виділить 15,8 мільярда єн (106 мільйонів доларів США) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни у семи сферах

Згідно із інформацією джерел, допомога Японії у розмірі 15,8 мільярда єн буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів.

Також Японія виділить кошти на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та вдосконалення промисловості, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи, зазначили джерела.

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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

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Японія передасть на підтримку України ще 106 мільйонів доларів 2024-02-12 14:31
В ВСУ дали оценку угрозы нового масштабного наступления врага на Харьков 2024-02-12 13:32
Стала известна причина смерти мобилизованного неделю назад жителя Тернополя 2024-02-12 09:37