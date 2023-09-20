ВОЙНА В Украине ГБР задержала сотрудников ТЦК, причастных к незаконному удержанию и избиению мужчины

2023-09-20 15:38

Работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Предварительно установлено, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил пострадавшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР продолжают изучать обстоятельства инцидента.

"Установлено, что фигуранты удерживали пострадавшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, требуя, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию", - сообщают в ГБР.

Тем временем решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении служебных полномочий.

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На секретном аэродроме в подмосковье уничтожены самолет-разведчик, вертолет и правительственный борт 2023-09-20 14:31
Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, - Остин 2023-09-19 21:37