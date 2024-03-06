За знищення ворожої техніки планують встановити премії від 30 до 370 тисяч
2024-03-06 15:38
За знищену техніку рашистів планують виплачувати премії. У Верховній Раді хочуть ухвалити такий законопроект.
Встановлено такі розцінки:
- Танк - 200-370 000 грн
- Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200-370 000 грн
- Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система - 30-100 000 грн
- Інші броньовані автомобілі або вантажівки - 10-30 000 грн
- Зенітно-ракетний комплекс - 200-370 000 грн
- Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - 200-370 000 грн
- Засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 000 грн
- Засіб радіоелектронної боротьби – 30-150 000 грн
- Беспілотник-розвідник або ударний БПЛА - 30-100 000 грн
- Крилата та балістична ракета - 100 000 грн
- Літак – 500 000 грн
- Військовий вертоліт – 300 000 грн
- Комплекс далекого візуального спостереження - 30 000 грн
- Військовий корабель - 300-500 000 грн
- Засіб радіоелектронної розвідки – 30-100 000 грн
Також планується передбачити одноразову виплату військовим, які уклали або продовжили контракт у Силах оборони після початку великої війни на строк не менше трьох років або до закінчення військового стану: 120 000 грн солдатам, 160 000 грн сержантам та старшинам та 200 000 грн офіцерам.