ВОЙНА В Украине За знищення ворожої техніки планують встановити премії від 30 до 370 тисяч

2024-03-06 15:38

За знищену техніку рашистів планують виплачувати премії. У Верховній Раді хочуть ухвалити такий законопроект.

Встановлено такі розцінки:

  • Танк - 200-370 000 грн
  • Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200-370 000 грн
  • Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система - 30-100 000 грн
  • Інші броньовані автомобілі або вантажівки - 10-30 000 грн
  • Зенітно-ракетний комплекс - 200-370 000 грн
  • Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - 200-370 000 грн
  • Засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 000 грн
  •  Засіб радіоелектронної боротьби – 30-150 000 грн
  • Беспілотник-розвідник або ударний БПЛА - 30-100 000 грн
  • Крилата та балістична ракета - 100 000 грн
  •  Літак – 500 000 грн
  •  Військовий вертоліт – 300 000 грн
  • Комплекс далекого візуального спостереження - 30 000 грн
  • Військовий корабель - 300-500 000 грн
  •  Засіб радіоелектронної розвідки – 30-100 000 грн

Також планується передбачити одноразову виплату військовим, які уклали або продовжили контракт у Силах оборони після початку великої війни на строк не менше трьох років або до закінчення військового стану: 120 000 грн солдатам, 160 000 грн сержантам та старшинам та 200 000 грн офіцерам.

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