ВОЙНА В Украине В ВСУ оценили уровень угрозы вторжения врага со стороны беларуси, как низкий

2023-02-21 10:25

На территории беларуси у врага сейчас нет достаточного количества сил для повторного сухопутного наступления на северные регионы Украины. Об этом заявил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на настоящее время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", - сказал Наев.

По его словам, украинские военные значительно укрепили северную границу.

"Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций", – добавил командующий Объединенных Сил ВСУ.