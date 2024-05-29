Политика Трамп "бомбил бы Москву", если бы рф напала на Украину во время его президентства, - WP

2024-05-29 16:05



Заявление экс-президента США удивило даже его сторонников.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "бомбил бы Москву", если бы ее вторжение в Украину началось во время его президентского срока. Об этом он сказал во время предвыборной кампании на частном мероприятии, пишет The Washington Post.

Анонимные собеседники издания отметили, что Трамп предположил, если бы он был президентом США, то "бомбил бы Москву и Пекин, если бы РФ вторглась в Украину или Китай напал на Тайвань". Такие слова удивили некоторых доноров его предвыборной кампании.

Журналисты добавляют, что в целом во время мероприятий перед выборами Трамп говорит о внешней политике и темах, которые он обсуждает на митингах, а именно инфляция и иммиграция.

"В то время, как сторонники Джо Байдена в Голливуде и Кремниевой долине воздерживаются от поддержки провальной кампании Байдена, доноры по всей стране максимизируют свои усилия для переизбрания президента Трампа, поскольку они понимают, что мы не можем позволить себе еще четыре года ужасной политики Джо Байдена", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Каролины Левитт.

Выборы в США - последние новости

Недавно Трампа освистали и высмеяли во время Либертарианского национального съезда в субботу вечером. В частности, во время речи кандидата в президенты США люди в толпе выкрикивали: "дерьмо собачье!" и другие оскорбительные выражения.

В то же время журналисты Der Spiegel сообщили, что Байден может отказаться от второго срока в пользу Мишель Обамы. Известно, что Демократическая партия даже включила Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения относительно потенциальных кандидатов.