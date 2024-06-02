ВОЙНА В Украине Отключение света 2 июня в Украине: когда и где не будет электроэнергии

2024-06-02 10:30

 

Сегодня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

Сегодня, 2 июня, на всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Эти ограничения относятся как к бытовым, так и к промышленным потребителям.

Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Отключать свет будут ночью и вечером — с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 00:00.
При превышении лимитов будут применяться графики отключения света. В то же время, критической инфраструктуры это не коснется.

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию "Укрэнерго" будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Напомним, из-за российской атаки в Украине произошло повреждение оборудования на энергообъектах в пяти областях — в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

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