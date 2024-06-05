ВОЙНА В Украине Отключение света по 10 часов: украинцам следует готовиться к сложной зиме

2024-06-05 17:37

 

Зимой потребление электроэнергии значительно увеличится.

Украинцам следует быть готовыми к тому, что зимой отключения света могут занять десять часов. Сейчас ситуация в энергетике сверхсложная, ведь РФ наносит прицельные удары по энергосистеме.

Такое мнение высказал член Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, сообщает "24 Канал".

По его словам, физически не удастся восстановить все электростанции, которые были либо уничтожены, либо повреждены из-за ударов российской армии. Нагорняк отметил, что зимой украинцы будут еще больше потреблять электроэнергии, чем сейчас, а потому ее не будет хватать.

Эксперт отметил: нужно быть готовыми к тому, что в утренние и вечерние пики будут веерные отключения для сбалансирования энергосистемы. Повышение тарифов на свет не спасет ситуацию.

"Поднятие тарифа на электроэнергию не позволит все равно в 2024-м быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная. Мы ее видим в начале лета. Она будет зимой, к сожалению, еще сложнее", — заявил Нагорняк.

Он говорит, что при температуре 10 градусов – украинцы будут со светом только по 12-14 часов в сутки, а по 10 часов – без него. Таким видит специалист среднестатистический сценарий этой зимы.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине будут новые тарифы на электроэнергию для населения. Кабинет Министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025г.

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