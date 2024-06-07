ВОЙНА В Украине В энергосистеме Украины сохраняется дефицит - отключений света не избежать

2024-06-07 08:26

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Он ожидается на протяжении всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что ранее были вынуждены задействовать аварийные отключения в 12 областях. Большинство регионов вернулись к графикам отключений около полуночи.

По состоянию на утро в четверг из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточения в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. А по технологическим причинам есть отключения в Сумской области.

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