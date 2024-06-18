ВОЙНА В Украине Украина получит танк-гибрид Frankenstein, который будет сбивать ракеты и дроны

2024-06-18 16:48

Компания Rheinmetall сообщила, что создаст новую машину для усиления обороноспособности Украины.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине танк Frankenstein – гибрид танка Leopard и системы противовоздушной обороны Skyranger. Эта техника способна сбивать ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Rheinmetall.

"Новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предназначенный для сбивания российских беспилотников и ракет, будет поставлен в Украину ведущей германской оружейной компанией", – сообщается в статье.

Компания Rheinmetall проинформировала, что установит свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, "создав новую машину для усиления обороноспособности Украины".

Как рассказал руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард, есть много боевых танков Leopard 1, на шасси которых можно установить башню Skyranger с автоматической 35-миллиметровой пушкой.