ВОЙНА В Украине Минобороны: Для электронных повесток в "Резерв+" следует принимать отдельный закон

2024-06-23 16:30

В действующем законодательстве вообще нет такого понятия.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в мобильном приложении "Резерв+" не будет электронных повесток. В интервью NV она пояснила, что для этого нужно принимать отдельный закон.

Черногоренко отметила, что будет поддерживать такую идею, если к моменту принятия этого закона пройдут последовательно все нормотворческие процедуры. Также важно, чтобы в процесс были включены все ключевые участники — Минобороны, профильные заместители, Генштаб, ВРУ и профильные комитеты.

"В настоящее время, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует, — подчеркнула спикер. — В приложении "Резерв+" нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется".