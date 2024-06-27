ВОЙНА В Украине Части территории Украины не будут выключать свет - "Укрэнерго"

2024-06-27 16:48

 

Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

По его словам, сейчас Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий.

"Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять", - заявил Кудрицкий.

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Напомним:

Украина не экспортирует электроэнергию в ЕС, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.

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