ВОЙНА В Украине Отключения света уменьшатся до 4-6 часов в сутки: когда ожидать улучшения

2024-06-27 20:48

В Украине продолжаются ремонты и восстановление энергетической системы, что позволит снизить отключение света до 4-6 часов в сутки в конце августа. Ожидается, что осенью ситуация с электроснабжением тает значительно комфортнее, хотя необходимо быть готовыми к возможным новым атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом рассказал в эфире Киев24 директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. "Хорошая новость в том, что ремонты и восстановление энергетики продолжаются. Я абсолютно уверен, что в августе станет ощутимо лучше ситуация. Осенью станет очень комфортно. Мне трудно предсказать атаки на энергоинфраструктуру, но к тому идет. Очень важно, что ситуация улучшится в последней. декаде августа ", – отметил Харченко.

Он также подчеркнул, что по его подсчетам, ограничения будут продолжаться 4-6 часов в сутки, начиная с последних десяти дней августа. "Примерно последние 10 дней августа. – подчеркнул он.

Владимир Кудрицкий, глава НЭК "Укрэнерго", ранее сообщал, что Украина потеряла около 9 гигаваттов генерирующих мощностей из-за семи последних российских атак на энергосистему. Кудрицкий подчеркнул важность готовности к возможным новым атакам и необходимость возобновления генерации к зиме.

"К сожалению, нам приходится иметь дело с реалиями, которые заключаются в том, что атаки, вероятно, будут продолжаться. И мы должны быть готовы, мы должны восстановить как можно большую часть генерации к зиме. Мы должны просить дополнительную ПВО для защиты того, что мы возобновляем. Но также мы должны разворачивать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что, если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых", – отметил Кудрицкий.

Для обеспечения устойчивости энергетической системы Украины важно развивать новые генерирующие мощности. Это поможет подготовиться к этой и следующей зиме, а также сделает страну менее уязвимой к новым атакам.