ВОЙНА В Украине В Украине возобновили жесткие отключения света

2024-07-01 16:05



В понедельник потребление электроэнергии ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день.

В Украине круглые сутки действуют графики отключений электроэнергии. Во второй половине суток ограничения будут более жесткими, сообщило Укрэнерго в понедельник, 1 июля.

"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30С. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - говорится в сообщении.

Энергетики просят украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать мощные электроприборы одновременно.

По состоянию на утро без энергопитания остаются 475 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях.

По техническим причинам и из-за боевых действий отключались высоковольтные линии электропередачи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

По данным Укрэнерго, вчера Украина экстренно принимала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Сегодня же планируется аварийная поставка из соседних стран Европы для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления.

В течение суток Украина будет импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 139 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1567 МВт.

Ранее сообщалось, что июль станет самым трудным периодом для энергосистемы Украины. Именно в это время энергоблоки АЭС проходят плановые ремонты.

А вчера стало известно, что на этой неделе Украину накроет невероятная жара. Дожди возможны только на западе страны.