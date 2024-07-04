Жизнь Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 июля

2024-07-04 16:48

 

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 4 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует ощутимой магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Буря будет сохранять свою мощность и в пятницу-субботу, 5-6 июля.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Некоторым украинцам платят пенсию в размере 240 тысяч гривен: названа особая категория 2024-07-02 20:48