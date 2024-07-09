ВОЙНА В Украине В Минэнерго признали, что ситуация с электроэнергией по всей стране продолжает оставаться сложной

2024-07-09 15:37

Самая сложная ситуация со светом сложилась в прифронтовых областях. Об этом в эфире Ми-Україна рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она пояснила, что там больше всего повреждений сети, из-за того, россияне совершают постоянные обстрелы территорий.

"Очень часто мы имеем повреждение энергетической инфраструктуры, воздушных линий, сетей. Там и с ремонтами тяжелее, потому что не всегда энергетикам безопасно работать", - сказала она.

По словам Гринчук, ситуация с электроэнергией по всей стране продолжает оставаться сложной и напомнила, что россияне, начиная с марта этого года, совершили много атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Из-за этого в системе сейчас наблюдается дефицит. Мы все, к сожалению, должны терпеть почасовые отключения, подчас аварийные отключения", - пояснила замминистра.

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