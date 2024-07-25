ВОЙНА В Украине В Украине изменили график отключения света 25 июля: когда не будет ограничений

2024-07-25 16:05


Будет действовать облегченный график отключений электроэнергии.

В Украине не планируется применение графиков почасовых отключений света до 16:00 и после 22:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Ситуация в энергосистеме улучшилась благодаря подключению к сети одного из атомных блоков, который досрочно, почти на 2 недели, был выведен из планового ремонта. Неделю назад еще один блок АЭС также был присоединен к энергосистеме ранее запланированного срока. Ремонты энергоблоков происходят обязательно с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Об изменениях сообщат дополнительно. В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Как сообщал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, украинцев ждут две зимы с отключениями света. Страна будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенное влияние на ситуацию могло бы повлиять возвращение под контроль Запорожской АЭС в Энергодаре, оккупированной врагом.

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