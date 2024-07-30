ВОЙНА В Украине Разоблачена схема оформления фиктивного отцовства для выезда из Украины

2024-07-30 12:27

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачена группа лиц, которые помогали мужчинам оформлять фиктивное отцовство для получения права на пересечение государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что 30-летняя жительница Одесской области и ее 30-летний мужчина подыскивали женщин, имеющих малолетних детей и воспитывающих их без отца. Мужчина, имея уже двух своих детей, подавал иск в суд, где просил внести изменения в документы ребенка, к которому он не имел никакого отношения, вписав себя как отца.

Это позволяло фиктивным "отцам", пригодным к военной службе, беспрепятственно уехать из Украины как многодетным.

Цена схемы – 3500 долларов США.

Организаторам преступной схемы и женщине, предоставившей разрешение на фиктивное отцовство, поставлено в известность о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.