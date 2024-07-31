ВОЙНА В Украине Военнообязанные женщины пока имеют право пересекать границу без проверки обновления данных

2024-07-31 08:24

Военнообязанные женщины имеют право пересекать границу, пограничники не проверяют, обновили ли они данные. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Для мужчин, имеющих право на выезд за границу, обязательно наличие военного билета.

"Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничение на границе касается только мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы", - сказал Демченко.

На уточняющий вопрос, не будут ли проверять у женщин обновления данных в ТЦК, представитель ГПСУ ответил: "Именно так. Если будут ограничения по другим категориям граждан, то обязательно Государственная пограничная служба об этом укажет".

Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает, что обновить свои данные в ТЦК должны и женщины - медики и фармацевты, состоящие на военном учете.

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