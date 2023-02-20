ВОЙНА В Украине Тернопольский центр комплектования проводит служебную проверку по факту гибели мобилизованного

2023-02-20 12:28

Тернопольский областной центр комплектования сообщил о назначении служебной проверки по гибели на фронте мобилизованного солдата Богдана Покитко, который проходил службу в городском центре комплектования.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что Покитко погиб в Донецкой области, ему было 33 года.

"Командование и личный состав территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Богдана Покитко, который проходил службу в Тернопольском городском ТЦК СП и был частью нашего коллектива", - говорится в сообщении центра комплектования.

Отмечается, что солдат был признан годным к военной службе в рядах Вооруженных сил Украины и был призван на военную службу в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны. 12 февраля солдат Богдан Покитко был переведен в новое место прохождения службы, где погиб 16 февраля в результате боевых действий.

“В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава. Такой случай, который произошел с солдатом Покитко, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом”, - подчеркнули в ТЦК и призвали дождаться завершения служебной проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшие дни.