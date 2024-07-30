ВОЙНА В Украине роССия придумала, как заставить мигрантов воевать против Украины — ISW

2024-07-30 21:37

Российское правительство активно вводит меры по привлечению мигрантов и новых граждан к вооруженным силам.

Российское правительство продолжает внедрять законодательные изменения для использования мигрантов и новых граждан для пополнения военных рядов армии.

Об этом пишет Институт изучения войны ( ISW ).

Глава Государственной Думы Вячеслав Володин предложил депутатам инициативу, согласно которой новонатурализованные граждане России должны будут становиться на военный учет после получения паспорта. Кроме того, планируется рассмотреть поправки, увеличивающие сроки военной службы для новых граждан с одного до двух лет и повышающие призывной возраст.

Аналитики сообщают, что российские власти незаконно удерживают людей без пищи и воды, применяя физическое насилие, чтобы заставить их подписать контракт с ВС РФ. В ISW напомнили об информации от российского оппозиционного издания "Окно", большинство задержанных мигрантов соглашаются на участие в войне против Украины после обещаний и угроз.

Также отмечается, что российские власти угрожают лишить натурализованных граждан российского паспорта и обещают мигрантам гражданство в обмен на военную службу. Это стало более распространенным после теракта в Крокус Сити Холл в марте 2024 года. Правительство также принимает законодательные меры по привлечению мигрантов в армию, включая обязательную постановку на военный учет и возможное продление срока службы до 2 лет.

Напомним, в России начали отправлять новых граждан на войну в Украину. Из 30 тысяч мигрантов, недавно получивших российское гражданство, уже 10 тысяч направлено на фронт.