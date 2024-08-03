ВОЙНА В Украине Как меняется система ВЛК: личный опыт мобилизованного

2024-08-03 13:30

Многие, идя на ВВК, уверены, что с его состоянием здоровья его точно должны признать непригодным

Неудовлетворительное состояние здоровья и недостаточная общая физическая подготовка - едва ли не самые распространенные причины, по которым мужчина старше 40 лет беспокоится о мобилизации. Многие, идя на ВВК, уверены, что с его состоянием здоровья его точно должны признать непригодным.

Детали

Случается, однако по-разному - тех, кто хотел бы избежать службы, мобилизуют. Зато тех, кто стремился стать в ряды ВСУ, могут признать непригодными.

В очередной публикации из цикла "Мобилизация: испытано на себе" корреспондент АрмияInform максимально сконцентрировался на личном опыте прохождения ВВК.

Наши военнослужащие - это преимущественно люди среднего возраста, - отметила во время 1-го ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Убедиться в этом я имел возможность во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в учебном центре. Большинство моих побратимов, как и я сам, были старше 40 лет.

Все мы прошли ВВК и были признаны годными, однако достигнув сорокалетнего возраста, подавляющее большинство из нас уже имели определенные проблемы со здоровьем. Впрочем, ни у кого эти проблемы не были катастрофическими - из почти 200 курсантов БОВП не прошли только двое, да и те не по состоянию здоровья.

Другие же вполне справлялись с обучением в стандартном (довольно напряженном!) режиме. Время от времени несколько из нас, конечно, обращались за медицинской помощью и "выпадали" из обучения из-за плохого самочувствия или мелких травм, но довольно быстро, через 2-3 дня, возвращались в строй.

Личный опыт БЗВП побуждает обратиться к одному из двух самых распространенных и одновременно самых вредных мифов, успешно запущенных в украинское информационное пространство российской пропагандой с целью подорвать доверие к Вооруженным Силам Украины в обществе.

Первый из мифов касается тотального очернения работы ТЦК, второй - несправедливых нареканий на прохождение ВВК, которая якобы "закрывает глаза" на очевидные проблемы со здоровьем и стремится затащить в армию всех подряд.

Основанные на откровенном придумывании и фабрикации историй и раздувании отдельных единичных случаев и недостатков, они, к сожалению, повсеместно распространились и прочно укоренились в сознании украинцев.

Зато личный опыт и рассказы всех, с кем приходилось общаться вживую, свидетельствует, что как ТЦК, так и ВЛК работают корректно и ответственно. А в условиях нынешнего повышенного внимания со стороны общества - с втрое усиленной бдительностью.

Лично мне проходить ВВК за последние три года пришлось трижды. Впервые - еще до широкомасштабного вторжения, в августе 2021 года, второй и третий раз - уже в 2024 году. Это были два совершенно разных опыта по уровню бдительности медработников.

В первый раз и я сам, и, как мне показалось, врачи тогда также не были такими уж внимательными и придирчивыми как к моему здоровью, так и к самой процедуре прохождения ВВК.

Все происходило неспешно и по-летнему расслабленно, поэтому когда мою ограниченную пригодность заменили на "годный", я даже немного обрадовался некоторому улучшению здоровья - организм таки смог за несколько лет восстановиться после недавнего сотрясения мозга.

Зато в 2024 году я попал в совсем другую ВВК - с чрезвычайно строгим соблюдением процедуры, повышенной бдительностью врачей и жестким вниманием к результатам анализов и обследований. В итоге - после первого захода на ВВК - меня признали непригодным.

Специалисты медкомиссии отнесутся к состоянию вашего здоровья одинаково скрупулезно и придирчиво. При малейших сомнениях относительно пригодности вас направят на дополнительные обследования, анализы и исследования, - написал я тогда и получил сокрушительную критику в соцсетях.

Комментаторы писали, что я якобы все выдумал и живу в какой-то другой реальности. Однако я не ленился проверять профили и выяснять, что 90% таких комментариев оставляли боты с закрытых, пустых или наполненных рандомным бредом аккаунтов.

Тем временем расстроенный из-за состояния своего здоровья, я пошел на дополнительные обследования и выяснил, что придирчивость врачей ВВК сыграла со мной злую шутку - подтвердить якобы выявленную болезнь, к счастью, не удалось.

Новополученные данные позволили пройти ВВК во второй раз. Лишь после этого, опираясь на результаты дополнительных обследований и ссылаясь на них, меня признали годным. Было заметно, насколько пристально в ВВК следят за оформлением документов, поскольку несут ответственность за принятое постановление.

Как думаете, что написали мне после описания этой истории в комментариях и даже рассказали друзья и знакомые? Правильно, что моя история если и правдива, то это исключение из правил, потому что они что-то где-то слышали, читали и им даже точно известно от соседа друга знакомого, как на ВВК признают годными всех подряд, несмотря на реальное состояние здоровья.

Почему-то мало у кого возникал вопрос, почему один личный опыт (часто вымышленный) они готовы подавать как общее правило, зато второй сразу называют исключением.

Итак, почему именно мой опыт исключение, а не правило? А опыт двух сотен побратимов из роты, с которыми судьба свела меня случайно и которые тоже считали, что ВВК конкретно в их случае отработала в целом корректно?

Все потому, что нормальное и типичное не является новостью, поэтому о нем не принято говорить и писать - оно никого не интересует и не попадает во внимание. Так есть, потому что так и должно быть - да и потому.

Напомним, что Генштаб предлагает упростить механизм призыва на военную службу.