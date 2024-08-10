ВОЙНА В Украине ВСУ заняли три села Курской области, - нардеп

2024-08-10 21:00



Народный избранник также опубликовал кадры, свидетельствующие о присутствии ВСУ в этих населенных пунктах.

Украинские силы взяли в субботу, 10 апреля, взяли под контроль по меньшей мере три населенных пункта в Курской области России.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

По данным нардепа, 10 августа ВСУ заняли населенные пункты Ивашковский, Махновка и Свердликово Курской области России. Мысягин опубликовал фото украинских воинов в Махновке, а также видео, на котором украинский военный сбрасывает российский триколор с административного здания в Свердликово.

Бои в Курской области: последние новости

Как сообщалось ранее, вторжение ВСУ в Курскую область ударило по режиму Путина, что создает дополнительный шанс на переговоры. Путин теряет имидж сильного правителя, ведь россияне все больше сомневаются, может ли он и дальше гарантировать им безопасность.

Также мы рассказывали, что Кремль бросает "ЧОПовцев" на оборону Курска. Государственные корпорации "мобилизуют" свою охрану для участия в боях на границе.

Как пишет The New York Times со ссылкой на мнение аналитиков, россиянам, вероятно, удалось притормозить украинское наступление в Курской области, но бои продолжаются.