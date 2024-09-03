ВСУ продвинулись вперед в Курской области – ISW

2024-09-03 21:37

Украинские силы незначительно продвинулись вблизи Погребков и Малой Локни

2 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) опубликовали новый отчет, в котором отметили, что украинские вооруженные силы продолжают активные действия на территории Курской области. Согласно информации ISW, украинские силы ведут штурмовые операции и наносят удары по объектам на российской территории.

Согласно геолокационным данным, опубликованным 2 сентября, российские войска возобновили контроль над утраченными позициями вблизи Ольговки, восточнее Коренево. ISW отмечает, что украинские подразделения предположительно отступили из этой зоны под давлением российских контратак.

Российские военные корреспонденты также утверждают, что украинские силы незначительно продвинулись вблизи Погребков и Малой Локни, но российские войска ранее покинули эти позиции во избежание оцепления.

Кроме того, сообщается о продолжении украинских штурмов в районах Комаровки, Кремового, Черкасского Поречья и других населенных пунктов на юго-западе Курской области.

По данным российских источников, украинские силы также атакуют российские понтонные переправы через реку Сейм в Глушковском районе.

В Курской области, по сообщениям, размещены подразделения армейского корпуса Ленинградского военного округа, 11-й воздушно-десантной бригады, 56-го полка ВДВ, чеченский спецназ «Ахмат» и подразделения «Дикой дивизии Донбасса».

Также аналитики Института изучения войны в отчетах о российском вторжении в Украину вводят новый раздел – «Украинские операции в Российской Федерации».