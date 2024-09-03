ВСУ продвинулись вперед в Курской области – ISW

2 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) опубликовали новый отчет, в котором отметили, что украинские вооруженные силы продолжают активные действия на территории Курской области. Согласно информации ISW, украинские силы ведут штурмовые операции и наносят удары по объектам на российской территории.
Российские военные корреспонденты также утверждают, что украинские силы незначительно продвинулись вблизи Погребков и Малой Локни, но российские войска ранее покинули эти позиции во избежание оцепления.
Кроме того, сообщается о продолжении украинских штурмов в районах Комаровки, Кремового, Черкасского Поречья и других населенных пунктов на юго-западе Курской области.
По данным российских источников, украинские силы также атакуют российские понтонные переправы через реку Сейм в Глушковском районе.
В Курской области, по сообщениям, размещены подразделения армейского корпуса Ленинградского военного округа, 11-й воздушно-десантной бригады, 56-го полка ВДВ, чеченский спецназ «Ахмат» и подразделения «Дикой дивизии Донбасса».
Также аналитики Института изучения войны в отчетах о российском вторжении в Украину вводят новый раздел – «Украинские операции в Российской Федерации».