ВОЙНА В Украине роССияне казнили мечом безоружного украинского военного – Лубинец

2024-09-17 16:48

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении россиян – жестокой показательной казни безоружного украинского военнопленного.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь омбудсмена: "Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь".

Детали: Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Лубинец сообщил, что он направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Утром 17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца закололи мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина видно серый скотч, вероятно, его руки перед казнью были связаны.

На фото окровавленное тело лежит на дороге на фоне поврежденной техники и дома с выбитыми окнами. Где именно это произошло, неизвестно.

Предыстория: