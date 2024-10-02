ВОЙНА В Украине Украина стремительно наращивает производство боеприпасов - каждый второй выпущенный снаряд уже свой

2024-10-02 08:24

Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий произведен в Украине. Производство отечественного оружия выросло в три раза в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.



"Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский", - заявил он.



По словам премьер-министра, продолжается реализация отечественной ракетной программы, к тому же страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.



"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров на покупку украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии - это рост силы и могущества наших воинов, сохранение их жизней", - подчеркнул глава правительства.



Также Шмыгаль рассказал, что до конца года Украина произведет 1,5 млн дронов.



"Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими. Сегодня Кабмин дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА. Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность", - добавил он.