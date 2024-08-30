Мир Эстония к началу 2025 года планирует начать массовое производство боеприпасов

2024-08-30 22:12

В Эстонии в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов, сообщил министр обороны Ханно Пэквкур, передает ERR.

"В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии", – заявил Певкур.

Министр добавил, что пока у Эстонии нет сорьезного оборонного промышленного комплекса, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

По его словам, одним из вариантов было предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность приступить к такому производству в Эмаре.

"Там для этого есть инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен быть использован для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Мир

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