Мир США перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью истребителей F-15 Strike Eagle

2024-10-11 15:37

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование, передал Air and Spaceforces.

На фоне противостояния на Ближнем Востоке в регион для безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle.

После ликвидации Израилем лидера ливанской Хезболлы Хасана Насраллы администрация Байдена распорядилась усилить воздушные силы в регионе. Иран ответил залпом из почти 180 баллистических ракет, запущенных по Израилю, многие из которых были направлены на базы израильских ВВС, которые, по словам израильских и американских официальных лиц, были в большинстве своем перехвачены.

Новые Strike Eagles отправляются на Ближний Восток с авиабазы ​​Mountain Home, штат Айдахо.

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Мир

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Израильская армия ликвидировала главу разведки группировки Хезболла 2024-10-11 09:29
Западные СМИ выяснили, как именно рф нелегально поставляет оружие йеменским хуситам 2024-10-09 15:38
Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного командира Хезболлы 2024-10-09 09:35