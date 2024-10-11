Мир США перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью истребителей F-15 Strike Eagle

2024-10-11 15:37

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование, передал Air and Spaceforces.



На фоне противостояния на Ближнем Востоке в регион для безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle.



После ликвидации Израилем лидера ливанской Хезболлы Хасана Насраллы администрация Байдена распорядилась усилить воздушные силы в регионе. Иран ответил залпом из почти 180 баллистических ракет, запущенных по Израилю, многие из которых были направлены на базы израильских ВВС, которые, по словам израильских и американских официальных лиц, были в большинстве своем перехвачены.



Новые Strike Eagles отправляются на Ближний Восток с авиабазы ​​Mountain Home, штат Айдахо.