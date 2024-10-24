Жизнь В Украине полностью или частично обесточены 532 населенных пункта

2024-10-24 12:30

По состоянию начетверг в Украине из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 532 населенных пункта. Об этом сообщило Укрэнерго 24 октября.

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой и Харьковской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Сумской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

По данным компании, потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Вместе с тем, энергетики напоминают, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Они просят граждан пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6916 МВт•ч и с максимальной мощностью в отдельные часы до 1287 МВт.