ВОЙНА В Украине Отменены графики отключений света в некоторых регионах

2024-11-19 17:37

Графики отключений не будут применяться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

В нескольких западных областях Украины по указанию Укрэнерго отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Об этом сообщают облэнерго.

Графики отключений не будут применяться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

Напомним, в этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины во вторник, 19 ноября, будут применяться графики отключения для ограничения потребления электроэнергии.