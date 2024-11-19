ВОЙНА В Украине Отменены графики отключений света в некоторых регионах

2024-11-19 17:37

 

Графики отключений не будут применяться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

В нескольких западных областях Украины по указанию Укрэнерго отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Об этом сообщают облэнерго.

Графики отключений не будут применяться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

Напомним, в этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины во вторник, 19 ноября, будут применяться графики отключения для ограничения потребления электроэнергии.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине полностью или частично обесточены 532 населенных пункта

2024-10-24 12:30

В Украину идут первые заморозки - стоит ли ждать почасовых отключений света

2024-10-14 14:31

Сегодня без света оказались более 500 населенных пунктов в 10 областях Украины

2024-10-08 14:31

Сегодня потребление электроэнергии продолжает расти - когда будут отключать свет

2024-09-12 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

2024-11-19 20:48

С 1 декабря забронировать работников можно будет только через портал "Дія"

2024-11-19 20:04

В роССии пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь рф – ISW

2024-11-19 19:15

Отменены графики отключений света в некоторых регионах

2024-11-19 17:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности 2024-11-19 20:48
С 1 декабря забронировать работников можно будет только через портал "Дія" 2024-11-19 20:04
В роССии пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь рф – ISW 2024-11-19 19:15
Отменены графики отключений света в некоторых регионах 2024-11-19 17:37