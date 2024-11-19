ВОЙНА В Украине Зеленский заявил, что Украина масштабирует производство ракет и дальнобойных дронов

2024-11-19 15:37

Украина масштабирует производство ракет и дальнобойных дронов в 2025 году. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана стойкости в Верховной Раде.

По его словам, в следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов, а также не менее 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов.

"О ракетной программе, многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские Нептуны. Но мы сделали еще "длинные" Нептуны. И уже само название свидетельствует о задачах, и уже есть первые поражения", - сказал глава государства.

Президент рассказал, что Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий и артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с партнерами.

"В этом году мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии, калибров от 60 до 155 мм. Наращиваем это производство", - заверил президент.

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