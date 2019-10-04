Политика В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км

2019-10-04 19:28 498

Президент Украины планирует осуществить разведение войск вдоль всей линии разграничения после разведения в трех первых районах - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Он (Зеленский ) планирует после этого разведения в трех точках развести на всех 400 км, чтобы люди перестали гибнуть на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я считаю, что он не имел морального права ... дольше ждать", - заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире украинского ТВ .

Напомним, в июне возле Станицы Луганской были разведены войска Вооруженных сил Украины и боевиков.

1 октября Зеленский сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились начать разводить войска в Петровском и Золотом.