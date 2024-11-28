ВОЙНА В Украине Стали известны обстоятельства поножовщины в ТЦК в Винницкой области

2024-11-28 11:34

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки поселка Тростянец Винницкой области мужчина ударил военного ножом. Об этом сообщила пресс-служба Гайсинского районного ТЦК и СП в Facebook.

57-летний мужчина пришел в ТЦК по повестке. Во время посещения заведения он нанес ножевое ранение сержанту.

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась покушением на убийство. Сержант оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка. Повреждена артерия, кровотечение, реанимация. "Потому что он хотел отправить меня на войну" - такими словами 57-летний военнообязанный объяснил свой поступок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащему, получившему ранение, - 53 года.

 

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