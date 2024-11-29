Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября - сегодня можно рисковать, но быть готовым к компромиссу

Сегодня убывающая Луна находится в знаке зодиака Скорпион. Удача будет на стороне тех, кто готов к активным действиям и не боится принимать смелые, рискованные решения.
Овен (21.03-19.04)
Пятница обещает принести энергичный старт и множество идей. В работе возможен прорыв, если вы рискнете совершить то, на что раньше не решались. В отношениях избегайте импульсивности - это поможет избежать конфликтов.
Телец (20.04-20.05)
Ваши усилия принесут плоды, особенно если вы приложите их в сфере финансов. День способствует планированию важных покупок или инвестиций. В романтических отношениях возможен приятный сюрприз.
Близнецы (21.05-21.06)
Вы будете особенно харизматичны, что поможет завоевать новых поклонников или наладить важные контакты. Рабочие дела потребуют дополнительного внимания, но результат превзойдет ваши ожидания.
Рак (22.06-22.07)
Пора заняться собой: ваше здоровье и эмоциональное состояние требуют заботы. Работа в команде принесет больше пользы, чем попытки справиться самостоятельно.
Лев (23.07-22.08)
Ваш творческий потенциал будет на высоте! Используйте это для решения профессиональных задач или хобби. В отношениях возможно неожиданное романтическое признание или приятный жест.
Дева (23.08-22.09)
Дела дома и в семье выйдут на первый план. Вы сможете решить давнюю проблему, если будете честны с собой и близки. В работе не бойтесь просить помощи - командная игра станет вашим козырем.
Весы (23.09-22.10)
Вам придется много общаться и решать важные вопросы. Будьте дипломатическими - это поможет избежать недоразумений. Вечером вам предстоит приятная встреча с другом или близким человеком.
Скорпион (23.10-21.11)
Ваши финансовые дела идут вверх. Возможны выгодные предложения или неожиданные бонусы. В отношениях с близкими старайтесь избегать излишней критики - это улучшит атмосферу дома.
Стрелец (22.11-21.12)
Этот день открывает перед вами новые горизонты. Пора браться за амбициозные проекты и не бояться трудностей. В романтике возможны новые знакомства или неожиданное сближение со старыми друзьями.
Козерог (22.12-19.01)
Вы будете сосредоточенными и продуктивными. Идеальное время для планирования будущего или завершения старых задач. Вечером найдите момент для отдыха и медитации - это поможет восстановить энергию.
Водолей (20.01-18.02)
Ваше вдохновение привлекает людей, так что не удивляйтесь, если вам предложат участие в новых проектах. В финансовых вопросах будьте осторожны: избегайте рискованных инвестиций.
Рыбы (19.02-20.03)
Интуиция станет вашим основным союзником. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно в важных решениях. В отношениях с близкими следует избегать конфликтов.