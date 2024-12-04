Жизнь Високопосадовця СБУ судитимуть за незаконне збагачення

2024-12-04 18:06

Андрія Носача судитимуть за незаконне збагачення. Про це повідомляє Фраза із посиланням на екс-голову Луганської ОДА Георгія Туку.

Згідно з його розслідуванням, силовик нібито придбав коштовну нерухомість в елітному ЖК «Джек Хаус», переписавши її на тещу. На думку Туки, це має стати предметом розслідування правоохоронців. І, згідно з інформацією колишнього прес-секретаря Генеральної прокуратури Альони Яхно, САП вже нібито розслідує справу Носача, кваліфікувавши її як незаконне збагачення.

Наразі Носач обіймає посаду заступника голови Головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ. Очолював управління Артем Шило, діяльність якого детально розслідувала команда Бігус.Інфо. Журналісти виявили, що за 10 років державної служби родина Артема Шила накопичила майна вартістю понад 4 млн доларів США.

Згодом НАБУ відкрило провадження проти Шила, підозрюючи його в організації схеми, яка призвела до заволодіння 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці» за завищеними цінами.

Розслідувачі нагадують, що Носач працював керівником антикорупційного “відділу К” в управлінні СБУ Івано-Франківської області, де був членом команди тодішнього керівника обласної УСБУ, генерала з донецьким корінням Андрія Кміти. Під час революції гідності 2014 року Івано-Франківське обласне управління СБУ під керівництвом Кміти відмовилося ставати на бік протестувальників.

«Є підозри, що Кміта разом з Носачем могли свідомо спровокувати захоплення СБУ в Івано-Франковську учасниками акції, щоб мати законне право застосувати проти них зброю. А зараз, за інформацією ЗМІ, Кміта може перебувати на території окупованого Криму», - зазначають автори.

Ставши згодом головою УСБУ Харківської області за лобіювання тодішнього голови АП Ігоря Райніна, який згодом став одним зі стовпів нині забороненої ОПЗЖ у Харкові.

«Ймовірно, Носача було призначено на високу посаду у Харкові для створення противаги тодішньому очільнику міста Геннадію Кернесу. Кульмінацією старанної роботи Носача нібито став успішний штурм Харківської міськради місцевими «тітушками», під час якої Кернеса кинули до сміттєвого бака. Колишній мер тоді заявляв, що люди, які увірвалися в мерію, були людьми Носача. Крім ймовірного вирішення цих завдань, Андрій Носач нібито займався встановленням контролю над діяльності місцевого бізнесу та комунальних підприємств», - повідомляється у розслідуванні.

Повідомляється, що при Носачі позиції у місті нібито зміцнило горлівсько-єнакіївське угруповання Армена Саркісяна та Володимира Манукяна, яке увійшло до Харкова після 2014 року. Його лідером був Армен Саркісян («Армен Горлівський»), а правою рукою – Володимир Манукян. Обох називали причетними до збору "тітушек" на Майдані 2014 року. Зокрема, саме до їхньої банди зараховували Джалала Алієва, якого підозрюють у вбивстві журналіста "Вестей" В’ячеслава Веремія. Представники групи Манукяна увійшли в якості топ-менеджерів на кілька харківських ринків і торгових центрів, а також в управління Південно-Західної залізниці.