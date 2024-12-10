ВОЙНА В Украине Графики отключений света в Киеве и восьми областях Украины станут намного жестче

2024-12-10 08:25

Энергетики увеличили объемы отключений света в Киеве и восьми областях. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, потребление электроэнергии остается высоким и соответствует сезонным показателям. Но энергосистема продолжает восстанавливаться после 11 массированных атак врага, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

"Объем применения мер ограничения в некоторых регионах изменен. С 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях - вынужденно применяются две очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

При этом почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности промышленности и бизнеса вынужденно применяются во всех регионах. Графики отключений могут меняться в течение суток.