Жизнь Создано уникальное ювелирное украшение из фрагмента легендарного Аполлона-11

2024-12-28 11:33

В США создали уникальное кольцо, которое объединило историю человечества и космоса, сообщает Space.com.

Украшение изготовила ювелирная компания Honest Hands Rings из Колорадо по заказу Джона Месика, менеджера по планированию аэрокосмической компании Lockheed Martin.

Центральным элементом кольца стала термическая полиимидная лента из легендарного Аполлона-11 - космического корабля, на котором в 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые высадились на Луну. Эту ленту Мессик приобрел на аукционе, став владельцем 23-сантиметрового фрагмента, часть которого была использована для создания украшения.

Дополнительным компонентом стал лунный метеорит - фрагмент спутника, упавший на Землю. В отличие от лунных камней, привезенных астронавтами, такие образцы доступны для покупки и продажи.

Владелец компании Honest Hands Ring Co Бен Босуорт назвал процесс изготовления кольца особым моментом.





