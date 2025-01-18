Мир Полный список фильмов и актеров, номинированных на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году

2025-01-18 09:32

Британская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году. Среди претендентов в категории Лучший британский короткометражный фильм оказалась лента Камень, бумага, ножницы, в которой сыграли украинские актеры Александр Рудинский и Сергей Калантай.

Лидером по количеству номинаций стал фильм Конклав Эдварда Бергера - 12 номинаций. За ним следует лента Эмилия Перес Жака Одиара с 11 номинациями, а Бруталист Брейди Корбет получил 9.

Полный список номинантов на премию:

Лучший фильм

Анора / Анора

Бруталист / The Brutalist

Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown

Конклав/ Conclave

Эмилия Перес / Emilia Pérez

Выдающийся британский фильм

Птица / Bird

Блиц / Блитц

Конклав / Conclave

Гладиатор 2/Gladiator II

Жесткая правда / Hard Truths

Никап / Kneecap

Ли / Lee

Любовь, ложь и кровопролитие / Love Lies Bleeding

Выгон (Бегство от себя) / The Outrun

Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Лучший фильм на английском языке

Все, что нам кажется светом / All We Imagine As Light

Эмилия Перес / Emilia Pérez

Я все еще здесь / I’m Still Here

Никап/ Kneecap

Семена священного инжира/ The Seed of the Sacred Fig

Лучший документальный фильм

Дневники черного ящика / Black Box Diaries

Дочери/ Daughters

Нетдругойземли/ No Other Land

Супермен: ИсторияКристофераРива/ Super Man: The Christopher Reeve Story

Уилл и Гарпер / Will & Harper

Лучший анимационный фильм

Поток. Последний кот на земле / Flow

Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2

Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Дикий робот / The Wild Robot

Лучший детский и семейный фильм

Поток. Последний кот на земле / Flow

Королевство Кенсуке / Kensuke's Kingdom

Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2

Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Лучший режиссер

Шон Бейкер, Анора

Эдвард Бергер, Конклав

Брейди Корбет, Бруталист

Дэнни Вильнев, Дюна: часть вторая

Жак Одиар, Эмилия Перес

Коралли Фаржа, Субстанция

Лучший оригинальный сценарий

Анора / Анора

Бруталист / The Brutalist

Никап / Kneecap

Настоящая боль / Real Pain

Субстанция / The Substance

Лучший адаптированный сценарий

Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown

Конклав/ Conclave

ЭмилияПерес/ Emilia Pérez

Никелевыемальчики/ Nickel Boys

Синг Синг/ Sing Sing

Лучшая актриса

Синтия Эриво, Wicked: Чародейка

Карла София Гаскон, Эмилия Перес

Мэрианн Жан-Батист, Жесткая правда

Майки Мэдисон, Анора

Деми Мур, Субстанция

Серна Ронан, Выгон (Бегство от себя)

Лучший актер

Эдриен Броуди, Бруталист

Тимоти Шаламе, Полнейший незнакомец

Колман Доминго, Синг Синг,

Рейф Файнс, Конклав

Гью Грант, Еретик

Себастьян Стэн, Ученик. История Трампа

Лучшая актриса второго плана

Селена Гомес, Эмилия Перес

Ариана Гранде, Wicked: Чародейка

Фелисити Джонс, Бруталист

Джейми Ли Кертис, Последняя танцовщица

Изабелла Росселлини, Конклав

Зои Салдана, Эмилия Перес

Лучший актер второго плана

Юра Борисов, Анора

Киран Калкин, Настоящая боль

Кларенс Маклин, Синг Синг

Эдвард Нортон, Полнейший незнакомец

Гай Пирс, Бруталист

Джереми Стронг, Ученик. История Трампа

Лучший британский короткометражный фильм