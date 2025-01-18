Полный список фильмов и актеров, номинированных на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году
2025-01-18 09:32
Британская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году. Среди претендентов в категории Лучший британский короткометражный фильм оказалась лента Камень, бумага, ножницы, в которой сыграли украинские актеры Александр Рудинский и Сергей Калантай.
Лидером по количеству номинаций стал фильм Конклав Эдварда Бергера - 12 номинаций. За ним следует лента Эмилия Перес Жака Одиара с 11 номинациями, а Бруталист Брейди Корбет получил 9.
Полный список номинантов на премию:
Лучший фильм
- Анора / Анора
- Бруталист / The Brutalist
- Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown
- Конклав/ Conclave
- Эмилия Перес / Emilia Pérez
Выдающийся британский фильм
- Птица / Bird
- Блиц / Блитц
- Конклав / Conclave
- Гладиатор 2/Gladiator II
- Жесткая правда / Hard Truths
- Никап / Kneecap
- Ли / Lee
- Любовь, ложь и кровопролитие / Love Lies Bleeding
- Выгон (Бегство от себя) / The Outrun
- Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
Лучший фильм на английском языке
- Все, что нам кажется светом / All We Imagine As Light
- Эмилия Перес / Emilia Pérez
- Я все еще здесь / I’m Still Here
- Никап/ Kneecap
- Семена священного инжира/ The Seed of the Sacred Fig
Лучший документальный фильм
- Дневники черного ящика / Black Box Diaries
- Дочери/ Daughters
- Нетдругойземли/ No Other Land
- Супермен: ИсторияКристофераРива/ Super Man: The Christopher Reeve Story
- Уилл и Гарпер / Will & Harper
Лучший анимационный фильм
- Поток. Последний кот на земле / Flow
- Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2
- Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- Дикий робот / The Wild Robot
Лучший детский и семейный фильм
- Поток. Последний кот на земле / Flow
- Королевство Кенсуке / Kensuke's Kingdom
- Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2
- Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
Лучший режиссер
- Шон Бейкер, Анора
- Эдвард Бергер, Конклав
- Брейди Корбет, Бруталист
- Дэнни Вильнев, Дюна: часть вторая
- Жак Одиар, Эмилия Перес
- Коралли Фаржа, Субстанция
Лучший оригинальный сценарий
- Анора / Анора
- Бруталист / The Brutalist
- Никап / Kneecap
- Настоящая боль / Real Pain
- Субстанция / The Substance
Лучший адаптированный сценарий
- Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown
- Конклав/ Conclave
- ЭмилияПерес/ Emilia Pérez
- Никелевыемальчики/ Nickel Boys
- Синг Синг/ Sing Sing
Лучшая актриса
- Синтия Эриво, Wicked: Чародейка
- Карла София Гаскон, Эмилия Перес
- Мэрианн Жан-Батист, Жесткая правда
- Майки Мэдисон, Анора
- Деми Мур, Субстанция
- Серна Ронан, Выгон (Бегство от себя)
Лучший актер
- Эдриен Броуди, Бруталист
- Тимоти Шаламе, Полнейший незнакомец
- Колман Доминго, Синг Синг,
- Рейф Файнс, Конклав
- Гью Грант, Еретик
- Себастьян Стэн, Ученик. История Трампа
Лучшая актриса второго плана
- Селена Гомес, Эмилия Перес
- Ариана Гранде, Wicked: Чародейка
- Фелисити Джонс, Бруталист
- Джейми Ли Кертис, Последняя танцовщица
- Изабелла Росселлини, Конклав
- Зои Салдана, Эмилия Перес
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов, Анора
- Киран Калкин, Настоящая боль
- Кларенс Маклин, Синг Синг
- Эдвард Нортон, Полнейший незнакомец
- Гай Пирс, Бруталист
- Джереми Стронг, Ученик. История Трампа
Лучший британский короткометражный фильм
- Цветыстоятмолча, какочевидцы/ The Flowers Stand Silently, Witnessing
- Марион / Марион
- Молоко / Milk
- Камень, ножницы, бумага / Rock, Paper, Scissors
- Желудочный паразит / Stomach Bug