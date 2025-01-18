Мир Полный список фильмов и актеров, номинированных на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году

2025-01-18 09:32

Британская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году. Среди претендентов в категории Лучший британский короткометражный фильм оказалась лента Камень, бумага, ножницы, в которой сыграли украинские актеры Александр Рудинский и Сергей Калантай.

Лидером по количеству номинаций стал фильм Конклав Эдварда Бергера - 12 номинаций. За ним следует лента Эмилия Перес Жака Одиара с 11 номинациями, а Бруталист Брейди Корбет получил 9.

Полный список номинантов на премию:

Лучший фильм

  •  Анора / Анора
  •  Бруталист / The Brutalist
  •  Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown
  •  Конклав/ Conclave
  •  Эмилия Перес / Emilia Pérez

Выдающийся британский фильм

  •  Птица / Bird
  •  Блиц / Блитц
  •  Конклав / Conclave
  •  Гладиатор 2/Gladiator II
  •  Жесткая правда / Hard Truths
  •  Никап / Kneecap
  •  Ли / Lee
  •  Любовь, ложь и кровопролитие / Love Lies Bleeding
  •  Выгон (Бегство от себя) / The Outrun
  •  Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Лучший фильм на английском языке

  •  Все, что нам кажется светом / All We Imagine As Light
  •  Эмилия Перес / Emilia Pérez
  •  Я все еще здесь / I’m Still Here
  •  Никап/ Kneecap
  •  Семена священного инжира/ The Seed of the Sacred Fig

Лучший документальный фильм

  •  Дневники черного ящика / Black Box Diaries
  •  Дочери/ Daughters
  •  Нетдругойземли/ No Other Land
  •  Супермен: ИсторияКристофераРива/ Super Man: The Christopher Reeve Story
  •  Уилл и Гарпер / Will & Harper

Лучший анимационный фильм

  •  Поток. Последний кот на земле / Flow
  •  Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2
  •  Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
  •  Дикий робот / The Wild Robot

Лучший детский и семейный фильм

  •  Поток. Последний кот на земле / Flow
  •  Королевство Кенсуке / Kensuke's Kingdom
  •  Мыслями на изнанку 2 / Inside Out 2
  •  Уоллес и Громит: Пернатое возмездие / Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Лучший режиссер

  •  Шон Бейкер, Анора
  •  Эдвард Бергер, Конклав
  •  Брейди Корбет, Бруталист
  •  Дэнни Вильнев, Дюна: часть вторая
  •  Жак Одиар, Эмилия Перес
  •  Коралли Фаржа, Субстанция

Лучший оригинальный сценарий

  •  Анора / Анора
  •  Бруталист / The Brutalist
  •  Никап / Kneecap
  •  Настоящая боль / Real Pain
  •  Субстанция / The Substance

Лучший адаптированный сценарий

  •  Полныйнезнакомец/ A Complete Unknown
  •  Конклав/ Conclave
  •  ЭмилияПерес/ Emilia Pérez
  •  Никелевыемальчики/ Nickel Boys
  •  Синг Синг/ Sing Sing

Лучшая актриса

  •  Синтия Эриво, Wicked: Чародейка
  •  Карла София Гаскон, Эмилия Перес
  •  Мэрианн Жан-Батист, Жесткая правда
  •  Майки Мэдисон, Анора
  •  Деми Мур, Субстанция
  •  Серна Ронан, Выгон (Бегство от себя)

Лучший актер

  •  Эдриен Броуди, Бруталист
  •  Тимоти Шаламе, Полнейший незнакомец
  •  Колман Доминго, Синг Синг,
  •  Рейф Файнс, Конклав
  •  Гью Грант, Еретик
  •  Себастьян Стэн, Ученик. История Трампа

Лучшая актриса второго плана

  •  Селена Гомес, Эмилия Перес
  •  Ариана Гранде, Wicked: Чародейка
  •  Фелисити Джонс, Бруталист
  •  Джейми Ли Кертис, Последняя танцовщица
  •  Изабелла Росселлини, Конклав
  •  Зои Салдана, Эмилия Перес

Лучший актер второго плана

  •  Юра Борисов, Анора
  •  Киран Калкин, Настоящая боль
  •  Кларенс Маклин, Синг Синг
  •  Эдвард Нортон, Полнейший незнакомец
  •  Гай Пирс, Бруталист
  •  Джереми Стронг, Ученик. История Трампа

Лучший британский короткометражный фильм

  •  Цветыстоятмолча, какочевидцы/ The Flowers Stand Silently, Witnessing
  •  Марион / Марион
  •  Молоко / Milk
  •  Камень, ножницы, бумага / Rock, Paper, Scissors
  •  Желудочный паразит / Stomach Bug
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