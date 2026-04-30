Спорт Ріко Верховен пообіцяв наочно довести Усику, що він не такий вже й непереможний

2026-04-30 08:23

Колишній багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі з Нідерландів Ріко Верховен поділився своїми планами про те, як має намір протистояти гегемону надважкої ваги Олександру Усіку.

"Моя сила в тому, що я не такий, як інші. Думаю, що він досконало розбирається в боксі і точно знає, що відбувається, коли робиш певні речі. Але я кікбоксер - і в цьому буде головна відмінність. Особливо з урахуванням різниці у вазі. Я буду мінімум на 20 кілограмів важчий, і як тільки потраплю в нього, він це відчує", - заявив він.

Варто зазначити, що офіційне зважування спортсменів відбудеться перед боєм, який запланований на 23 травня в єгипетському місті Гіза, поруч із легендарними пірамідами.

"Він ніби вважається непереможним. І це чудова можливість для мене показати, що він не такий вже й непереможний. Це просто людина з двома руками і двома ногами. Я вийду і покажу, хто такий Ріко Верховен… Це 100% лише початок моєї кар’єри боксера. Я прийшов надовго, і цей бій - лише вершина айсберга, це тільки початок", - додав Верховен.